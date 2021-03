Entella ed Ascoli, c'è un equilibrio da spezzare

Ultima e penultima, separate da tre punti in classifica e reduci da appena due punti raccolti nelle ultime cinque partite, bottino che ha interrotto il buon momento di inizio 2021.

Sono diversi i punti in comune con cui Virtus Entella ed Ascoli si avvicinano al delicatissimo scontro diretto in programma sabato al Comunale di Chiavari.

Una sconfitta potrebbe essere fatale e a rendere ancora più incerto il quadro c’è il computo dei precedenti che vede assoluta parità, con tre successi per parte e altrettanti pareggi, compreso il match d’andata dello scorso novembre.

L’Ascoli non ha mai vinto nei quattro match disputati sul campo dell’Entella in Serie B (un pareggio e tre sconfitte), subendo sempre gol nel parziale per una media di 2.5 reti a partita.

I liguri hanno perso otto gare casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra, mentre i marchigiani hanno pareggiato l’ultima trasferta contro il Pordenone e non chiudono in parità due match consecutivi in esterna nel torneo cadetto da marzo 2019 (contro Carpi e Verona).

Nessuna squadra ha segnato meno gol di testa dell’Ascoli (due, al pari del Pescara) in questo campionato, mentre l’Entella è quella che ne ha subiti di più (13) con questo fondamentale.

I bianconeri proveranno a fare leva sulle motivazioni di Alessandro Capello e Federico Dionisi.

Il primo è il giocatore del campionato che ha effettuato più tiri (30) senza avere ancora trovato il gol. L’ex Frosinone ha invece preso parte a ciascuno degli ultimi quattro gol dell’Ascoli (tre reti, un assist), almeno tre partecipazioni in più di ogni altro compagno di squadra nel 2021 nella competizione.

