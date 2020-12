Entella-Pescara, grosso spavento per Jaroszynski

Soltanto un grande spavento per Pavel Jaroszynski, esterno difensivo del Pescara, che durante la sfida contro l’Entella è stato vittima di un violento scontro aereo con il greco Ilias Koutsoupias, restando per alcuni secondi senza sensi.

Subito dopo l’impatto con la testa dell’avversario il giocatore polacco e crollato a terra privo di sensi: immediati i soccorsi dello staff medico, che hanno subito circondato il calciatore: dopo la grande paura il calciatore ha ripreso conoscenza e si è alzato in piedi.

Immediato il cambio per Jaroszynski, che sarà portato in ospedale per gli esami strumentali del caso: soltanto un grosso spavento per entrambe le squadre, che hanno vissuto attimi di grande apprensione.

OMNISPORT | 27-12-2020 17:03