Eriksen: "Sto bene, grazie per i messaggi"

Giungono buone notizie dall’ospedale dove è ricoverato il centrocampista danese Christian Eriksen che parla per la prima volta dopo il malore accusato nella sfida contro la Finlandia. Il centrocampista dell’Inter ha voluto rassicurare e soprattutto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto con un messaggio di ringraziamento postato direttamente dall’ospedale di Copenaghen attraverso il proprio profilo Instagram. “Grazie di cuore per i vostri dolci messaggi e per il grande supporto che mi avete tramesso da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo fare ancora degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i miei compagni della Danimarca nelle prossime partite. Christian”.

Le parole più belle che tutti gli appassionati di calcio non vedevano l’ora di poter leggere, accompagnate dal sorriso del calciatore danese. Un sorriso dalla forte carica simbolica, a testimoniare che il peggio sembra davvero ormai alle spalle dopo le ore di grande apprensione che hanno contraddistinto quanto accaduto al Parken di Copenaghen.

Il centrocampista ora dovrà eseguire ancora qualche esame per capire la causa del suo malore e poi progressivamente potrà tornare alla vita normale: al momento, come è giusto che sia, nessuno si sbilancia su un suo ritorno ufficiale sui campi da calcio.



OMNISPORT | 15-06-2021 09:58