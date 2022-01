Eriksen, visite mediche ok con il Brentford

30-01-2022 21:05

Christian Eriksen pronto a tornare a giocare in Premier League. Il centrocampista danese, ex Inter, firmerà un contratto di 6 mesi con il Brentford, riporta Sky Sports.

Le visite mediche sono state superate: l’ex nerazzurro, che non scende in campo dal malore sofferto a Euro 2020 ma è tornato ad allenarsi da alcuni mesi con un defibrillatore sottocutaneo, vuole tornare protagonista in Inghilterra e garantirsi un posto per il prossimo Mondiale.

