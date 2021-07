Esulta e si infortuna: crociato a rischio per Kapustka

Nel calcio può succedere anche questo…

Infortunio a dir poco incredibile quello occorso a Bartosz Kapustka durante Legia Varsavia-Flora Tallinn, match valido per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League e vinto dai polacchi col punteggio di 2-1.

Il centrocampista si è reso protagonista di una bella azione personale, terminata con un sinistro scoccato dal limite dell’area che si è insaccato in porta per la rete dell’1-0 dopo soli tre minuti: la gioia prima del dolore.

Kapustka, infatti, ha esultato con un salto vigoroso che gli ha subito provocato una smorfia di dolore, inducendolo a toccarsi il ginocchio destro: pochi minuti dopo è stato sostituito da Slisz, ma la paura che si possa trattare di un grave infortunio esiste.

Fonti vicina al club parlano di un problema molto serio, forse addirittura la rottura del legamento crociato che pregiudicherebbe in maniera importante la sua stagione.

Se gli esami odierni dovessero confermare questi sentori negativi, per Bartosz si tratterebbe di una beffa in piena regola. Nel 2018, peraltro, fu molto vicino all’approdo in Italia: allora il suo cartellino era di proprietà del Leicester e con il Benevento sostenne anche le visite mediche, prima di scegliere il Lovanio e la seconda serie belga.

