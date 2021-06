Euro 2020, Belgio-Portogallo: le probabili formazioni

Belgio e Portogallo si sfideranno oggi, domenica 27 giugno, alle ore 21.00, nel quarto degli ottavi di finale in programma a Euro 2020. I belgi si presentano all’appuntamento dopo il primo posto conquistato nel proprio girone, Ronaldo e compagni arrivano invece da una terza posizione conquistata nel gruppo F alle spalle di Francia e Germania. Sfida delicata e sulla carta spettacolare che tra le altre cose rivelerà la nazionale avversaria degli azzurri per i quarti di finale di venerdi prossimo.

Nel Belgio potrebbe essere riproposta la formazione che ha vinto contro la Russia, con qualche piccola variazione: in porta Courtois a dirigere il pacchetto difensivo composto da Alderweireld, Denayer e Vertonghen. Sulle fasce, a centrocampo, spazio a Meunier e Thorgan Hazard sulle fasce con Carrasco in panchina. In mediana, al fianco di Tielemans, dovrebbe esserci Witsel e non Dendoncker. In attacco conservatissimi De Bruyne e Lukaku, il terzo dovrebbe essere Eden Hazard e non Mertens.

Anche nel Portogallo ci sarà qualche cambiamento. Dinanzi a Rui Patricio agirà infatti Dalot sulla fascia destra per completare il reparto con Pepe, Ruben Dias e Guerreiro. A centrocampo ecco ancora Renato Sanches al fianco di William Carvalho. Più avanzato Bruno Fernandes, che dovrebbe tornare titolare, coadiuvato da Diogo Jota e Bernardo Silva. Pronto a spaziare su tutto il fronte d’attacco come al solito invece Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-2-1) : Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

PORTOGALLO (4-3-3) : Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

OMNISPORT | 27-06-2021 12:20