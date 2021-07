Euro 2020, Bonucci: "La partita più difficile che abbia mai giocato"

Il numero 19 della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci ha realizzato uno dei rigori decisivi che hanno portato l’Italia in finale di Euro 2020 a Wembley, dove sfiderà la vincente tra Danimarca e Inghilterra. Grande traguardo anche personale per Leonardo Bonucci, che ha eguagliato Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell’Italia con più presenze agli Europei (entrambi 17).

Queste le parole del difensore:

“È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci contraddistingue a noi italiani. Grande Donnarumma e chi ha tirato ai rigori. È una vittoria sofferta ma ancora più bella. Ora la finale. Ci sono tre giorni per recuperare. È veramente qualcosa di incredibile quello che stiamo facendo. Saremo qui fra cinque giorni e ci dovremo essere con la stessa cattiveria per riportare a casa qualcosa che all’Italia manca da 50 anni”.

OMNISPORT | 07-07-2021 00:22