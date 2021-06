Euro 2020, Busquets ancora positivo al Coronavirus

Euro 2020 non è iniziato sotto una buona stella per la Spagna. Prima il focolaio di Coronavirus, poi il grigio pareggio senza gol contro la Svezia ed ora la conferma che Sergio Busquets è ancora positivo al Covid-19 e pertanto non potrà scendere in campo neppure nella patita di sabato alle 21 a Siviglia contro la Polonia.

Come riportato da ‘La Vanguardia’, infatti, il centrocampista del Barcellona e della Roja non ha ancora smaltito la carica virale dodici giorni dopo la prima positività. Ad evidenziarlo un tampone molecolare effettuato dal giocatore nella gioranta di mercoledì.

Pur asintomatico, Busquets dovrà restare ancora in isolamento e allenarsi individualmente, nella speranza di poter scendere in campo il 23 giugno nell’ultima partita del girone contro la Slovacchia.

OMNISPORT | 17-06-2021 15:59