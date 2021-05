Euro 2020: Cristiano Ronaldo vuole arricchire il Palmares dei lusitani

Dagli anni 2000 la nazionale portoghese si è affermata come una tra le più forti a livello europeo e mondiale anche grazie a un fenomeno come Cristiano Ronaldo che insieme ai suoi compagni ha portato i lusitani al 5° posto del ranking mondiale.

Bilancio Gruppo B: G8 V5 P2 S1 GF22 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Cristiano Ronaldo (11)

Miglior piazzamento UEFA EURO: vittoria (2016)

UEFA EURO 2016: campione

Commissario tecnico: Fernando Santos

Ex difensore con la valigia, Fernando Santos ha allenato le tre grandi del Portogallo, passando alla nazionale nel 2014 dopo un periodo sulla panchina della Grecia. I suoi primi due traguardi sono stati la vittoria di UEFA EURO 2016 e dell’edizione inaugurale della UEFA Nations League.

Giocatore chiave: Cristiano Ronaldo

Detentore del record di presenze e di gol nel Portogallo, CR7 avrà 36 anni a EURO 2020 e cercherà di togliersi un sassolino dalla scarpa: non è mai stato capocannoniere agli Europei o ai Mondiali.

Osservato speciale: João Félix

Giocatore dalla tecnica prodigiosa, João Félix è l’ultimo arrivato in un Portogallo già ricco di talenti. A soli 19 anni, ha esordito in nazionale maggiore a giugno 2019 nella trionfale fase finale di UEFA Nations League.

Lo sapevi?

La sconfitta di ottobre 2019 in Ucraina è stata il primo ko del Portogallo sotto la guida di Fernando Santos in una partita EURO (compresa Nations League) – qualificazioni o torneo finale – da quando è in carica nel settembre 2014. Le uniche sue precedenti sconfitte sono arrivate in Coppa del Mondo.

Calendario Euro 2020

15-6 ore 18.00 Ungheria-Portogallo; 19-6 ore 18.00 Portogallo-Germania; 23-6 ore 21.00 Portogallo-Francia

OMNISPORT | 31-05-2021 12:45