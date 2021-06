Euro 2020, Emerson: "Felici per l'eliminazione della Francia"

Emerson Palmieri ha elogiato l’Italia: “Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di finale ci stiamo godendo il momento perché abbiamo lavorato tantissimo. Venerdì abbiamo una partita importantissima e vogliamo continuare a sognare”.

Belgio con due probabili assenze pesanti: “De Bruyne e Hazard sono fortissimi, sicuramente senza di loro poteva cambiare ma il Belgio negli ultimi anni sta facendo bene e dobbiamo rispettarlo. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Lukaku è sempre stato un numero 9 moderno, che sa proteggere palla e attaccare gli spazi. Lo ha dimostrato anche in Italia e dobbiamo fare molta attenzione”, ha aggiunto parlando alla Rai.

A sorpresa la Francia eliminata: “Era sicuramente una delle favorite – continua Emerson – e sicuramente ci ha fatto piacere vederli andare fuori. Finale contro l’Inghilterra a Wembley? Sarebbe bellissimo arrivare in finale, non importa chi sarà l’avversario. Stiamo sognando e dobbiamo solo fare di tutto per vincere”.

Infine, Emrson ha concesso alcune battute sul suo futuro: “Sicuramente farò le mie scelte per giocare di più. In Italia? Ci sta”.

OMNISPORT | 29-06-2021 19:15