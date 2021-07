Euro 2020, Inghilterra-Danimarca: le probabili formazioni

Inghilterra e Danimarca si sfideranno stasera sera alle 21, nella seconda semifinale in programma a Euro 2020. Gli inglesi ci arrivano dopo la vittoria per 4-0 con l’Ucraina, mentre i danesi hanno superato la Repubblica Ceca.

Calcio d’inizio alle ore 21.00 a Wembley agli ordini del signor Makkelie, arbitro olandese designato per questo match che deciderà chi affiancherà l’Italia in finale domenica prossima.

L’Inghilterra sogna la finale e si affida a Kane in attacco, supportato da Sterling e Mount. In mediana ecco ancora a Phillips e Rice, esterni alti Trippier e Shaw. In difesa confermato il trio Walker-Stones-Maguire davanti a Pickford.

Nella Danimarca confermato in attacco Dolberg supportato da Braithwaite e Damsgaard con Poulsen che dovrebbe accomodarsi in panchina. Nel 3-4-3 del Ct Hjulmand spazio a Stryger Larsen e Maehle sugli esterni, con Hojbjerg e Delaney a centrocampo. Retroguardia guidata dal milanista Kjaer, tra i pali ovviamente Kasper Schmeichel.

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

OMNISPORT | 07-07-2021 09:11