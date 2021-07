Euro 2020, Inghilterra: la grande emozione di John Stones

Anche in casa Inghilterra è andata in scena la classica conferenza stampa della Vigilia. A meno di 48 ore dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, a prendere la parola è stato il difensore del Manchester City John Stones.

Ecco le sue parole:

“E’ una grande occasione, il fatto che sia a Wembley la rende ancora più speciale. Vogliamo regalare una grade gioia ai nostri tifosi. E’ qualcosa a cui abbiamo sempre puntato, vogliamo vincere. Siamo cresciuti nel corso del torneo. Dobbiamo dare tutto, dal nostro punto di vista. Chiunque abbia giocato in campo ha sempre dato tutto per questa maglia, per questa Nazione. Abbiamo giocato per i tifosi, è un onore giocare e lo è rappresentare la Nazione. Domenica daremo tutto per vincere”.

Una parola anche per i tifosi presenti allo stadio di Wembley, quasi tutti ovviamente dalla parte dei 3 Leoni:

“Stiamo vivendo un sogno, in campo, non possiamo che ringraziarli. Vorremmo regalargli il trofeo, daremo tutto. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi”.

Infine, Stones parla anche dell’Italia in vista della finalissima:

“Con la Spagna è stata combattutissima. Prima era un’Italia molto chiusa, molto difensiva, ora sono certamente solidi ma hanno un grande flow in attacco, giocano bene. Siamo due ottime squadre, meritiamo entrambe di essere qui. Spero che alla fine sia l’Inghilterra a vincere”.

OMNISPORT | 09-07-2021 17:59