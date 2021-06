Euro 2020, Italia: la fiducia di Ciro Immobile

Ormai le gerarchia sono chiare, anche se erano abbastanza delineate anche prima dell’inizio di Euro 2020. Il centravanti titolare della nostra nazionale è Ciro Immobile, protagonista di stupende stagioni con la maglia della Lazio.

Nella conferenza stampa di oggi, Ciro ha parlato di vari argomenti, partendo dall’ultima sfida vinta ai supplementari contro l’Austria:

“Abbiamo giocato in modo diverso, è stata una partita dura ma l’importante è che abbiamo reagito alla grande alle difficoltà”.

Per poi passare alla sfida che aspetta gli azzurri, il 2 luglio, nel quarto di finale contro la favorita Belgio:

“Hanno un giocatore forte come Lukaku, quindi i nostri difensori avranno un bel da fare per fermarlo. Ovviamente Hazard e de Bruyne sono due giocatori importantissimi per loro, ma anche senza rimangono una squadra temibile”.

Immobile dimostra un fortissimo attaccamento al gruppo della nazionale, dove non è importante chi segna, ma vincere. Per questo, sarebbe anche disposto a rinunciare al record di gol:

“Sinceramente non mi interessano troppo, io voglio vincere. E se per farlo non dovessi più segnare, andrebbe bene. Contro l’Austria ci ho provato e ho avuto anche un pò di sfortuna. Ma la squadra c’è e abbiamo vinto con la forza del gruppo”.

OMNISPORT | 29-06-2021 14:52