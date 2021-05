Euro 2020: la carica e il talento degli "Orange"

La nazionale olandese è la favorita del girone C e, dopo le mancate qualificazioni di Euro 2016 e Russia 2018, si presenta con tanti giovani di belle speranze per dire la sua in questo che potrebbe essere il torneo del riscatto, sia per la squadra che per il tecnico De Boer.

Nonostante l’assenza per infortunio di Van Dijk, sicuramente uno dei 3 migliori difensori al mondo, pedina fondamentale dell’Olanda di Euro 2020 e del Liverpool, il CT Frank De Boer può contare su giocatori del calibro di De Vrij, De Ligt, De Jong, Depay e tanti altri ed il ricambio generazionale sembra sia stato svolto in maniera efficace.

Si può affermare quindi che l’Olanda degli Europei 2020 si trovi un gradino sotto le 4 o 5 nazionali favorite (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Belgio) ma, trovando la quadra giusta, può sicuramente dire la sua e far brillare le sue giovani stelle.

Bilancio Gruppo C: G8 V6 P1 S1 GF24 GS7

Capocannoniere nelle Qualificazioni: Georginio Wijnaldum (8)

Migliori piazzamento a UEFA EURO: vittoria (1988)

UEFA EURO 2016: non si è qualificata

Commissario tecnico: Frank De Boer

De Boer ha sostituito Ronald Koeman (ingaggiato dal Barcellona) a settembre 2020 dopo aver allenato Ajax, Inter, Crystal Palace e Atlanta United.

Giocatore chiave: Memphis Depay

Gli Orange hanno tante scelte in avanti ma gran parte del peso offensivo ricade sulle spalle del possente attaccante del Lyon, corridore instancabile dal destro vellutato.

Osservato speciale: Frankie de Jong

Con la sua eccezionale abilità nel mantenere il possesso, creare spazi, muoversi tra le linee e fare ripartire l’azione dalla difesa, De Jong è diventato il metronomo del centrocampo degli Orange.

Il prototipo del centrocampista dell’Ajax: giovane, ottima tecnica, visione di gioco, capacità di giocare tra le linee e con un’incredibile tempismo negli inserimenti in area. Ora gioca nel Manchester United.

Lo sapevi?

L’Olanda non si è qualificata a UEFA EURO 2016 e alla Coppa del Mondo FIFA 2018. Questa è stata la striscia più lunga senza una qualificazione a una fase finale dalla metà degli anni ’80, quando poi gli olandesi sono rientrati in grande stile vincendo l’Europeo del 1988.

Calendario Euro 2020

13-06 ore 21.00 Olanda-Ucraina; 17-06 ore 21.00 Olanda-Austria; 21-06 ore 18.00 Macedonia del Nord-Olanda

OMNISPORT | 31-05-2021 12:00