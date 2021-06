Euro 2020, Scozia-Rep. Ceca: le probabili formazioni

Questo pomeriggio, alle ore 15, all’Hampden Park andrà in scena una sfida che si preannuncia equilibrata e che consentirà a una delle due nazionali, in caso di vittoria, di volare in testa al girone D insieme all’Inghilterra (ieri vittoriosa 1-0 contro la Croazia). A Glasgow saranno presenti quasi totalmente tifosi scozzesi, ma è un fattore che non condizionerà la prova dei cechi.

Arbitro dell’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert.

Steve Clarke parte con il 3-5-2. Dykes e Adams saranno i due attaccanti, supportati dalla spinta sugli esterni di O’Donnell e Robertson. A centrocampo McGregor sarà affiancato da McGinn e McTominay. In difesa, infine, il terzetto Hendry, Hanley, Tierney avanti a Marshall.

Sarà 4-2-3-1 per Jaroslav Silhavy, con Schick che verrà supportato da Masopust, Darida e Jankto. A centrocampo Kral e Soucek avranno compito di dare qualità e quantità. In difesa, infine, Coufal e Boril i due esterni, Celustka e Brabec a protezione di Vaclik.

PROBABILI FORMAZIONI

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

OMNISPORT | 14-06-2021 09:10