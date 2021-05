Euro 2020: tutto facile per la Spagna nel Girone E?

Sorteggio tutto sommato benevolo per la Spagna di Luis Enrique, di scena nel gruppo E con Polonia, Svezia e Slovacchia. Le furie rosse però dovranno tenere alta la concentrazione perchè le avversarie non saranno forse accreditate per la vittoria del titolo finale, ma possono rivelarsi mine insidiose sul percorso degli spagnoli.

La Svezia potrà contare sull’esperienza e l’aiuto prezioso di Ibrahimovic; la Polonia del neo CT Paulo Sousa su Robert Lewandowski e anche la Slovacchia avrà il suo ocndottiero in Marek Hamšík, vecchia conoscenza del calcio italiano visto le tante stagioni disputate con la maglia del Napoli.

Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 – Dublino)

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)



