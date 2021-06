Euro 2020, Zambrotta: "l'Italia può arrivare in fondo"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha scommesso sul podio dell’Italia a Euro 2020: “Con il gruppo che ha a disposizione Mancini e i cambi su cui può contare, ovvero alternative molto valide ai titolari, le possibilità per arrivare fino in fondo ci sono tutte”.

Zambrotta non ha dubbi sulla forza dell’Italia: “Il gruppo. È un gruppo eccezionale, Mancini dopo la disfatta di Russia ha creato una squadra che ha grande voglia ed entusiasmo. Chi gioca dà il 110 per cento, chi non gioca dà ancora di più perché supporta i titolari e quando entra fa la differenza. Basta pensare a Chiesa, Pessina, Locatelli, Belotti. Chiunque subentra, fa bene. Le nostre armi migliori sono l’allenatore e un gruppo forte”.

Adesso affronteremo il Belgio: “La parte più tecnica del loro gruppo. Lukaku, De Bruyne, i fratelli Hazard, Courtois, una squadra ricca di qualità. Sulla carta è tra le favorite, ma come abbiamo visto di favorite ne sono andate a casa già tante. Il Belgio è un avversario da temere, ma sicuramente alla nostra portata”.

Zambrotta punta su Chiesa in questo Europeo: “Per me è giocatore di grandissime prospettive. Ha fatto un grandissimo salto di qualità nel passaggio dalla Fiorentina alla Juve, l’arma in più per questa Nazionale. Così come lo sono Pessina e Locatelli”.

