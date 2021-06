Euro 2020, Zdenek Zeman orgoglioso della "sua" Italia

Quando parla, Zdenek Zeman non dice mai niente di scontato, e regala ai giornali sempre tantissimi titoli. Anche in questa occasione, ospite di un evento a Napoli dove ha parlato ai microfoni di SkySport, l’ex allenatore della Roma non ha deluso le aspettative e, ad una domanda sulla nazionale italiana, non usa di certo giri di parole:

“Lo dico dall’inizio, lo dico a maggior ragione adesso: l’Italia è la favorita per vincere gli Europei”.

Zeman elogia prima di tutto il lavoro del CT Roberto Mancini, che è stato in grado di dare un vero e proprio gioco ad una nazionale, compagini che spesso si distinguono più per i singoli che per il collettivo:

“Mancini ha fatto davvero un grande lavoro, da calciatore puntava sulla qualità e ora sta plasmando la sua squadra provando a garantire il bel gioco. E’ chiaro che con i calciatori che si ritrova, indubbiamente talentuosi, viene tutto più semplice: oltre che vincere, riesce a fare divertire chi è in campo”.

Dopo di che ne approfitta per esaltare un pochino se stesso, scherzando, e gioendo per le prestazioni dei suoi ex giocatori, Verratti, Insigne e Immobile, sue creature ai tempi di Pescara:

“Vedere in campo calciatori che ho allenato mi rende contento: Verratti, Immobile e Insigne. Ho avuto anche Barella al Cagliari e Florenzi alla Roma: sono giocatori forti, l’Italia con loro ha tanta qualità e può impensierire chiunque: è la favorita per il successo”.

Infine, il nuovo tecnico del Foggia designa finalmente il proprio erede:

“Il mio erede? Italiano mi ha seguito da vicino e dice di avermi sempre visto come un idolo. Quest’anno ha portato alla salvezza lo Spezia puntando sul pressing e sul fisico, ha assolutamente dimostrato di poter stare in Serie A”.

OMNISPORT | 24-06-2021 23:23