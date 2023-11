Le partite di oggi, qualificazioni Euro 2024: dove vedere Grecia-Francia e Galles-Turchia

La programmazione delle gare della 9a e 10a giornata delle qualificazioni per Euro2024, si parte oggi e si chiude martedì, di seguito gli orari

21-11-2023 05:27

Tutto pronto per il ritorno delle Nazionali, alle prese con le qualificazioni per gli Europei 2024. Spazio alla nona e alla decima giornata, con le squadre che scenderanno in campo a partire da giovedì scorso, fino a oggi, martedì 21. Spiccano Grecia-Francia e Galles-Turchia.

Le partite di oggi, martedì 21 novembre

Grecia-Francia 21 novembre 20:45 Sky Gibilterra-Olanda 21 novembre 20:45 Sky Croazia-Armenia 21 novembre 20:45 Sky Galles-Turchia 21 novembre 20:45 Sky Romania-Svizzera 21 novembre 20:45 Sky Kosovo-Bielorussia 21 novembre 20:45 Sky Andorra-Israele 21 novembre 20:45 Sky

Queste partite di qualificazione a Euro 2024 sono trasmesse da Sky e si possono vedere in streaming su Now

Fai qui il tuo abbonamento a Now

Se invece preferite seguirle con un live testuale, la copertura completa è su Virgilio Sport

Le partite delle Qualificazioni agli Europei, a parte quelle della Nazionale italiana, sono un’esclusiva Sky e quindi si possono vedere anche in streaming su Now

Fai qui il tuo abbonamento a Now