Euro2020, Inghilterra-Germania: le probabili formazioni

Una grandissima sfida agli ottavi di finale. Inghilterra e Germania si sfidano a Wembley in un match bellissimo, nell’ennesimo capitolo di una rivalità storica. Le due squadre vengono da due gironi non esaltanti. L’Inghilterra ha vinto il suo gruppo, segnando però appena due gol. La Germania è passata come seconda, ma fino a cinque minuti dalla fine del match con l’Ungheria era praticamente fuori dall’Europeo.

Nell’Inghilterra confermato Pickford in porta. Come terzini ecco Walker e Shaw, mentre al centro ci saranno Stones e Maguire. In mediana ecco Henderson e la sorpresa Phillips. Dietro a Kane agiranno Saka, Foden e Sterling.

La Germania scenderà in campo con il 3-4-3: davanti a Neuer, in difesa ci saranno Ginter, Hummels e il solito Rudiger. Come esterni di centrocampo ecco Kimmich e Gosens, mentre al centro Kroos e Goretzka. In avanti con Muller confermati Gnabry e Havertz.

PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.

OMNISPORT | 29-06-2021 08:56