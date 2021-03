Euro2021, Italia-Slovenia: probabili formazioni

Match di fondamentale importanza questa sera a Maribor, alle ore 21.00 tra l’Italia di mister Nicolato e la Slovenia. Il tecnico azzurro, oggi dovrà fare a meno di diversi giocatori, tutti fermati dal giudice sportivo:prima di tutto mancherà il centrocampista del Milan Sandro Tonali, che al debutto ha recuperato ben tre turni di stop (dopo espulsione diretta). Non sarà della partita nemmeno Scamacca: l’attaccante ha infatti rimediato il rosso nell’ultimo scontro con la Spagna nel secondo turno, esattamente come Rovella. Come se non bastasse, mister Nicolato non avrà a disposizione nemmeno Delprato, che ha rimediato il giallo nelle precedenti due gare è out per somma di ammonizioni.

In mezzo a tante eccellenti esclusioni, almeno due nomi tornano in lista dopo aver smaltito un turno di squalifica: si tratta di Gabbia e Marchizza che oggi saranno titolari e che comporranno il trio difensivo del nostro 3-5-2 insieme a Lovato e con Carnesecchi ovviamente tra i pali. Acentrocampo spazio a Frattesi, Maggiore e Pobega con Zappa e Sala agire in corsia. In attacco sarà invece uno tra Raspadori e Colombo e far compagnia all’ex Milan Cutrone.

Spazio al 4-2-3-1 invece per l’11 di Mister Acimovic che punta su Celar come unica punta per scardinare la retroguardia azzurra, supportato dal trio Rogelj, Elsnik, Matko.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori. All. Nicolato

SLOVENIA UNDER 21 (4-2-3-1): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar. All. Acimovic

OMNISPORT | 30-03-2021 13:32