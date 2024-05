Euro2024, GIRONE B, l’Albania: il ct, come gioca, i convocati

Seconda storica partecipazione dell'Albania alla fase finale di un Europeo: merito di Sylvinho, che subentrato a Edy Reja, ha centrato l'obiettivo

Albania in festa per la seconda storica qualificazione alla fase finale di un Europeo. Le Aquile di Sylvinho, subito entrato nel cuore dei tifosi per il primo posto ottenuto nel girone di qualificazione alla rassegna continentale, sono finite nel Gruppo B, un vero e proprio girone di ferro con Spagna, Croazia e Italia.

Come si è qualificata

L’Albania ha staccato il pass per la fase finale degli Europei per la seconda volta nella sua storia grazie al primo posto conquistato nel Gruppo E. Quindici i punti totalizzati dalle Aquile, proprio come la Repubblica Ceca, ma il vantaggio maturato negli scontri diretti ha permesso alla selezione di Sylvinho di chiudere davanti a tutti. Paese in festa per il risultato tutt’altro che scontato ottenuto dai rossoneri, anche perché nel girone era presente una squadra temibile come la Polonia, costretta al terzo posto. Tra i risultati più eclatanti dell’Albania il 2-0 casalingo rifilato alla nazionale di Lewandowski e Zielinski e il 3-0 alla Repubblica Ceca nello scontro diretto per la vetta. I due pareggi finale contro Moldavia e Isole Faroe non hanno compromesso il primato.

Chi è il ct

Subentrato a Edy Reja nel gennaio 2023, il brasiliano Sylvinho ha condotto l’Albania fino in Germania con un bilancio di quattro successi, tre pareggi e un solo ko nel girone di qualificazione. In totale l’ex allenatore di Olympique Lione e Corinthians, che vanta collaborazioni con l’Inter di Mancini e il Brasile di Tite, ha collezionato 11 gettoni al timone dei rossoneri, vincendo cinque partite, pareggiandone tre e perdendone altrettante.

Come gioca e la stella

Il sistema di gioco adottato da Sylvinho, che da calciatore ha indossato le maglie di Barcellona e Manchester City, è il 4-3-3. C’è davvero tanta Italia nella rosa dell’Albania, tra giocatori che militano in Serie A o che hanno giocato nel Belpaese. A partire dai portieri: Berisha, Kastrati e Strakosha, ex Lazio oggi in Premier League a difendere i pali del Brentford.

Se in difesa spicca la presenza dell’atalantino Djimsiti, a centrocampo saranno fondamentali le geometrie di Asllani, fresco campione d’Italia con l’Inter dove è l’alternativa a Calhanoglu in cabina di regia, e l’intelligenza tattica di Ramadani, che ha disputato un’ottima annata con il Lecce. In attacco la stella potrebbe essere Broja, gigante in forza al Fulham che più volte è stato accostato a club italiani come Napoli e Milan. Il classe 2001, però, si è smarrito dopo la buona stagione da sei reti col Southampton nel 2021/22: al Chelsea ha sempre trovato pochissimo spazio, tanto è vero che in chiusura del mercato invernale è approdato al Fulham, dove ha segnato un solo gol.

La probabile formazione (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi

La stella: Armando Broja

I possibili convocati

Portieri: Berisha (Empoli), Kastrati (Cittadella), Strakosha (Brentford)

Difensori: Hysaj (Lazio), Djimsiti, (Atalanta), Kumbulla (Sassuolo), Veseli (Fatih Karagümrük), Balliu (Rayo Vallecano), Mitaj (Lokomotiv Mosca), Aliji (Fc Voluntari), Ismajli (Empoli), Jon Mersinaj (Lokomotiv Zagabria)

Centrocampisti: Bajrami (Sassuolo), Ramadani (Lecce), Laci (Sparta Praga), Asllani (Inter), Bare (Espanyol), Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria), Arbnor Mucolli (Goteborg)

Attaccanti: Manaj (Sivasspor), Asani (Gwangju), Cikalleshi (Konyaspor), Broja (Fulham), Seferi (Baniyas), Uzuni (Granada), Muci (Besiktas)

Il portiere titolare sarà Strakosha, riserva nel Brentford dopo essere stato titolare con la Lazio. La linea difensiva parla italiano o quasi con Hysaj, Ismajli, Djimsiti e Mitaj. Stesso discorso a centrocampo: Sylvinho, infatti, punta su Asllani, Ramadani e Bajrami. Il terminale offensivo sarà Broja, insidiato da Cikalleshi, col tridente che sarà completato da Asani e Seferi.