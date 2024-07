Euro2024, Morata sotto inchiesta: indagine Uefa su Spagna-Inghilterra, cosa rischia il nuovo bomber del Milan

Potrebbe costar caro all'attaccante rossonero e al centrocampista del Manchester City il coro intonato durante i festeggiamenti post trionfo: "Gibilterra è spagnola".

Non comincia sotto i migliori auspici l’avventura di Alvaro Morata con la maglia del Milan: il centravanti ex Juve, poche ore dopo aver firmato il contratto col club rossonero, è finito infatti nel mirino della commissione etica e disciplinare dell’Uefa. Il massimo organismo del calcio continentale ha annunciato l’apertura di un’indagine sui festeggiamenti dei calciatori della Roja in seguito alla vittoriosa finale degli Europei in Germania contro l’Inghilterra. Al vaglio, in particolare, le posizioni di Morata e di Rodri, due protagonisti del match di Berlino.

Il coro di Morata sotto indagine: “Gibilterra è spagnola”

Come si legge in una nota diffusa dall’Uefa, un ispettore della commissione disciplinare dovrà valutare potenziali violazioni delle norme di condotta da parte dei due nazionali spagnoli, che nel corso dei festeggiamenti dopo la vittoria in finale sugli inglesi hanno intonato un coro “goliardico”, ma che ha scatenato un vero e proprio incidente diplomatico: “Gibilterra è spagnola”. Uno sfottò che potrebbe costar caro al nuovo bomber del Milan e al centrocampista del Manchester City. Morata, in particolare, come si può osservare da questo video, ha letteralmente invitato i tifosi a intonare il coro.

L’esposto di Gibilterra: la storica disputa con la Spagna

È stata proprio la federazione calcistica di Gibilterra, spalleggiata dal proprio governo, a presentare un esposto all’Uefa. Come è noto, Gibilterra è un piccolo lembo di terra posto all’estremità meridionale della penisola iberica che da oltre trecento anni è possedimento inglese. Oggi Gibilterra è un territorio d’oltremare britannico e da alcuni anni ha visto riconosciuto dall’Uefa il suo “diritto” a schierare una Nazionale per le massime competizioni internazionali: Mondiali, Europei e Nations League. Gibilterra e Spagna, tra l’altro, non possono affrontarsi nei gironi di qualificazione proprio in ragione delle questioni politiche e storiche che le dividono.

Cosa rischiano Morata e Rodri dopo Spagna-Inghilterra

Cosa rischiano Morata e Rodri? Qualora l’ispettore dell’Uefa dovesse effettivamente riscontrare violazioni, sia l’attaccante del Milan che la stella del City potrebbero incappare in sanzioni disciplinari, come una squalifica. Possibile anche l’applicazione di ammende e multe. L’Uefa è molto sensibile agli standard di comportamento degli atleti e alla necessità che i protagonisti in campo possano essere anche da esempio per i tifosi. E poco importa se il comportamento al vaglio dell’ispettore non sia avvenuto in occasione della finale, ma nei successivi festeggiamenti: il raggio d’azione, per questo tipo di violazioni, si estende anche al di là del singolo evento sportivo e coinvolge le relative celebrazioni.