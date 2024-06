Euro2024, Serbia-Inghilterra: scontri tra i tifosi a Gelsenkirchen. Tra i feriti anche un poliziotto

Nuovi scontri tra tifosi in Germania. Questa volta prima di Serbia-Inghilterra con i tifosi serbi che sarebbero entrati in contatto con alcuni supporter albanesi

Ancora scontri e tensione tra tifosi in Germania. Questa volta è successo a Gelsenkirchen a poche ore dalla sfida che questa sera alle 21 vedrà la Serbia sfidare i vicecampioni in carica dell’Inghilterra. Coinvolti decine di supporter con almeno due feriti e diversi fermi a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine tedesche in tenuta antisommossa.

Un Europeo ad alta tensione

Non è certamente iniziato nel migliore dei modi questo Europeo 2024 in Germania, che ora dopo ora continua a dispensare notizie non certo positive per disordini all’ordine pubblico causati dai tifosi giunti da ogni parte d’Europa evidentemente non solo per sostenere la propria nazionale.

Scontri tra tifosi prima di Serbia-Inghilterra

L’ultimo aggiornamento arriva da Gelsenkirchen, dove a poche ore dalla sfida che metterà di fronte Serbia e Inghilterra, gli animi si sono surriscaldati parecchio, con tanto di lancio di bottiglie e sedie e scontri violenti che hanno coinvolto i tifosi serbi. Dall’altra parte della barricata, però, come riportato da diverse fonti, non ci sarebbero stati inglesi, ma alcuni albanesi.

Coinvolti tifosi serbi e albanesi

Tra le due tifoserie, storicamente, non scorre di certo buon sangue e, così, probabilmente provocati da un albanese che ha mostrato loro la sua bandiera nazionale, i serbi avrebbero reagito bruciandola e scatenando la rissa. Attimi di tensione all’esterno di un pub, che hanno obbligato la Polizia presente in loco a intervenire per provare a ripristinare la calma.

Due feriti e sei fermi a Gelsenkirchen

Sono volate bottiglie, sedie, calci e pugni. A farne le spese, come riferito dal Guardian, sarebbero state due persone, un tifoso e un poliziotto, feriti in modo serio alla testa. Sei, invece, i tifosi fermati, dalle prime ricostruzioni tutti serbi. L’allerta resta alta, anche perché alla Veltins-Arena il clima sarà infuocato, con due tra le tifoserie più calde d’Europa a fronteggiarsi e l’UEFA che già negli scorsi giorni aveva indicato questa Serbia-Inghilterra come una partita ad alto rischio. I tifosi serbi saranno scortati allo stadio dalla Polizia.

