Euroindoor, Gianmarco Tamberi vince l'argento nel salto in alto

Seconda medaglia per l’Italia agli Europei Indoor di Atletica in corso a Torun (Polonia). Grande prova di Gimbo che salta 2.35 m, misura che gli vale l’argento. Peccato per la beffa finale, con il bielorusso Maksim Nedasekau che salta 2.37 che vale Oro. Tamberi non riesce a bissare il successo della medaglia d’oro di Glasgow e deve cedere il titolo di campione europeo.

La finale per la vittoria del metallo prezioso è stata emozionante, vissuta sul filo della tensione e dell’abilità. La prestazione dell’italiano si è mantenuta su un ottimo livello tecnico ma resta il rammarico a margine dell’appuntamento continentale.

Fino ad oggi 2.35 era la sua migliore prestazione dell’anno, e dopo il grande salto di Nedasekau, Tamberi prova per tre volte a eguagliare la misura ma purtroppo senza esito. Nedasekau tuttavia non riesce ad arrivare ai 2.40, ma per lui è comunque medaglia d’oro! Splendido l’abbraccio con Tamberi che sottolinea il grande fair play all’interno della famiglia del salto in alto.

Nonostante non sia arrivata la vittoria, la prestazione di Gimbo rimane stupenda sia per i salti eseguiti sia per la personalità carismatica e speciale. Un vero Campione, che durante la propria gara, per giunta con in palio il titolo europeo, urla rivolto alla pedana del salto triplo per incitare Tobia Bocchi e poi per andare ad abbracciare il 23enne debuttante azzurro dopo l’ultimo salto. Per inciso, Bocchi chiude quarto (16.65) nella finale del triplo.

Seguono aggiornamenti….

OMNISPORT | 07-03-2021 13:31