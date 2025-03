Eurolega, brutto ko dell'Olimpia Milano in casa del Paris: i play-off tornano a farsi lontani

L’Olimpia si complica la via all’inizio dei due tempi e inciampa malamente in casa del Paris, in quello che era uno scontro diretto importante. Causeur (18 punti) non basta

Altro che Ville Lumiere, altro che Torre Eiffel: a Parigi per l’Olimpia non c’è via di scampo e tantomeno di svago, con il Paris che sprinta con una grande partenza e poi entra in modalità controllo, imponendosi per 92-79 in un match dal vago sapore di play-off. Tanto che adesso per Milano diventa fondamentale non sbagliare le prossime gare con Real Madrid e Barcellona, altri due scontri diretti dal coefficiente di difficoltà e dal valore della posta in palio enorme.

Partenza shock, poi Paris allunga nuovamente

A conti fatti il Paris la vittoria se l’è messa in tasca nei primi minuti, quando ha piazzato un 12-0 di parziale d’apertura col quale ha subito indirizzato la partita sui binari desiderati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mannion è l’unico di casa Olimpia a trovare la via del canestro e con due triple ricuce fino al -4, tanto che Tonut trova il 16-15 che di fatto riequilibra una contesa che pareva già segnata.

Maodo Lo e Shorts trovano però il modo per rimettere i parigini avanti in doppia cifra, Jantunen trova addirittura il +14 con Shields che trova la tripla del 45-34 col quale si chiude il primo tempo.

Causeur è l’ultimo ad arrendersi, ma il finale è amaro

Ci pensa Shorts però a far capire a Messina che la serata è ormai compromessa: 6-0 di parziale (due triple, nemmeno facili) e il tappeto è di nuovo steso ai piedi dei giocatori transalpini.



Causeur (18 punti) prova a riportare di nuovo sotto l’EA7 ma non riesce a fare tutto da solo, pur accorciando sotto la doppia cifra lo svantaggio. Il problema è che ogni volta che Milano prova ad avvicinarsi, puntuale il Paris trova il modo per allungare di nuovo: Ward e Ouattara si iscrivono alla sagra delle triple e per l’Olimpia la luce si spegne inesorabilmente, con il vero danno rappresentato dal fatto che il -13 finale consegna ai francesi la migliore differenza canestri in caso di arrivo a pari punti.

Insomma, la prima di 5 finali per balzare direttamente alla post season non ha sorriso a una versione di Milano un po’ scarica e senza troppe risorse. E adesso la doppia sfida con le spagnole diventa l’unica via di salvezza per non vanificare la grande rimonta di metà stagione.