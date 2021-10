Eurolega: il Maccabi vince a Villeurbanne, il Fenerbahce schiaccia Kazan

Si sono giocate le prime quattro partite della quarta giornata di regular season di Eurolega. Terza vittoria per lo Zenit San Pietroburgo, che ha battuto il Bayern Monaco per 79-71, prima sconfitta invece per l’Asvel Villeurbanne, battuta in casa dal Maccabi Tel Aviv per 93-85.

Secondo successo invece per il Fenerbahce, che ha letteralmente schiacciato per 80-41 lo Unics Kazan, e per il Baskonia Vitoria, vittorioso in trasferta sull’Alba Berlino per 80-76. Domani Milano, che è ancora a punteggio pieno, sarà impegnata con l’Anadolu Efes Istanbul.

