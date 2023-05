Eurolega, il Real Madrid torna campione d'Europa: decide Llull a 3" dalla sirena

Gli spagnoli hanno conquistato l'undicesimo titolo della loro storia

21-05-2023 21:22

Il Real Madrid ha battuto per 79-78 l’Olympiacos nella finale di Eurolega, conquistando l’undicesimo titolo europeo della sua storia.

Gli spagnoli, sotto di 6 punti a 2′ dalla fine della partita, si sono imposti proprio nel finale grazie al canestro del sorpasso di Sergio Llull a dieci secondi dalla sirena, e sono tornati così sul tetto d’Europa dopo cinque anni.

Per Llull è stato l’unico canestro del match, mentre ai greci non sono bastati i 29 punti di Sasha Vezenkov e i 21 di Canaan. Il Real è stato trascinato dalle grandi prestazioni di Sergio Rodriguez con 15 punti, 4 rimbalzi e 9 assist, e di Tavares, a segno con 13 punti e 10 rimbalzi.

“Questo titolo è arrivato continuando a crederci. È stato tutto molto in salita per noi, ma abbiamo continuato a crederci e quelli che erano in campo sono riusciti ad alzare il livello”, ha detto Rudy Fernández.