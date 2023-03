Eurolega, l'Olimpia crede nei playoff: vince anche a Valencia

Quinto successo di fila in Europa per Milano, che batte gli spagnoli 88-84 e si riavvicina all'ottava in classifica.

07-03-2023 22:33

È un’Olimpia Milano che continua a vincere in Eurolega per tentare quella che sarebbe un’incredibile rimonta playoff. In quel di Valencia è infatti arrivata la quinta vittoria consecutiva in Europa per la formazione di Coach Ettore Messina, che si è imposta così per 88-84. Decimo successo in 25 partite disputate fin qui di regular season.

Una gara equilibrata, iniziata non benissimo. Valencia avanti nel primo quarto, ma non di tanto grazie alla tripla di Pangos allo scadere per il 21-17 degli spagnoli. Nel secondo Milano è andata anche sotto di 11, però con i tiri da tre di Ricci e Melli è arrivata all’intervallo lungo sotto soltanto di tre punti: 42-39 per i padroni di casa.

La ripresa è iniziata subito con il sorpasso Olimpia grazie a tre triple di Napier. Quindi, Voigtmann e Baron hanno fatto salire il vantaggio a 10 punti alla penultima sirena: 65-55 a 10 minuti dalla fine. Nell’ultimo periodo, Valencia è tornata sotto grazie ai tiri di Claver e soprattutto Jones, 19 punti per lui, ma Milano ha resistito con un po’ di liberi fino all’88-84 conclusivo.

Successo sofferto e importantissimo per l’Olimpia Milano, che così con 10 vinte e 15 perse si porta a quattro vittorie dall’ottavo posto della classifica. Top scorer del match uno straordinario Napier con 28 punti. Dunque, ancora nove partite per sperare nella qualificazione ai playoff. Valencia un po’ più su con 13 vinte e 13 perse.