Eurolega, la Virtus Bologna cade in casa del Monaco

La squadra di coach Scariolo esce sconfitta 81-68 dal match contro i francesi, sempre più vicini ai playoff.

16-03-2023 21:12

Era una partita piuttosto equilibrata, ma poi alla fine la Virtus Segafredo Bologna non ce l’ha fatta e ha ceduto in casa del Monaco di 13 punti nel match valido per il 29° turno della regular season di Eurolega. Risultato che complica, e di molto, la speranza di poter chiudere tra le prime otto e qualificarsi così per i playoff.

La squadra di coach Sergio Scariolo ha iniziato in maniera positiva tanto da aver chiuso in vantaggio il primo quarto: 22-21 dopo dieci minuti. Poi però il Monaco ha iniziato a giocare meglio e ha recuperato fino al +4 all’intervallo lungo sul 41-37. Stesso canovaccio anche nella ripresa con i felsinei messi peggio rispetto agli avversari.

Ancora qualche punto perso nel terzo quarto, chiuso sotto di dieci punti: 63-53 per i padroni di casa allenati da Sasa Obradovic. La Virtus ci ha provato un po’ anche nell’ultimo parziale, ma alla fine ha perso di 13 punti: 81-68. Per il Monaco top scorer Elie Okobo con 21 punti, Jordan Mickey con 14 il migliore tra le fila di Bologna.

Questo risultato lascia la squadra di Scariolo indietro in classifica con 13 vinte e 16 perse. Per ora due vittorie di ritardo dall’ottavo posto quando mancano cinque gare alla fine della regular season. Successo numero 19 su 29 partite per il Monaco, ora terzo alle spalle di Olympiacos e Real Madrid.