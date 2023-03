Eurolega, la Virtus Bologna crolla in casa contro il Real Madrid

La squadra di coach Scariolo perde 79-96 alla Segafredo Arena e complica la propria strada verso i playoff.

24-03-2023 21:39

Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo il successo in campionato nei confronti dell’Olimpia Milano è crollata in casa contro gli spagnoli del Real Madrid. Il 30° e quintultimo turno della regular season, andato in scena alla Segafredo Arena, si è infatti chiuso con il successo netto degli ospiti per 96-79.

Una sconfitta pesante per i ragazzi di coach Sergio Scariolo, che si allontanano così ancora di più dalla zona playoff. La gara è stata sempre nelle mani del Real Madrid, avanti già 26-12 dopo il primo periodo e poi a +17 all’intervallo lungo: 50-33 nei confronti dei bolognesi.

La Virtus ci ha provato nella ripresa con un super Belinelli, autore di 26 punti alla fine, e Shengelia. Si è rifatta sotto e ha chiuso a -10 al terzo periodo: 50-60. Poi però gli ospiti hanno allungato con Yabusele e Hezonja, anche lui 26 punti, fino appunto al 96-79 conclusivo.

Bologna ha perso di 17 punti e 17 è anche il numero delle sconfitte stagionali finora in Eurolega, a fronte di 13 vittorie. La corsa playoff si complica un po’, con la Virtus sempre lontana due partite dall’ottavo posto. 21 vinte e nove perse per il Real Madrid, attaccato in testa all’Olympiacos. Bologna giocherà ora martedì 28 marzo sul parquet del Maccabi Tel Aviv.