Eurolega, la Virtus sfida il Barcellona

05-01-2023 14:08

Palla a due domani, questa sera giovedì 05 gennaio, ore 20.30 al Palau Blaugrana tra FC Barcelona vs Virtus Segafredo Bologna.

Non è partito con la squadra Daniel Hackett. Il giocatore è rimasto a Bologna per recuperare la migliore condizione a seguito di un affaticamento fisico. Indisponibili Isaïa Cordinier, Leo Menalo ed Awudu Abass.

Le parole di Coach Sergio Scariolo: “Barcellona è sicuramente una delle squadre più forti della competizione, sia per il roster che per lo stile di gioco. Hanno tanti top player e un’ottima organizzazione in entrambi i lati del campo. Specialmente in trasferta dobbiamo migliorare le nostre potenzialità, sia mentali che fisiche, ed essere pronti ad affrontare momenti difficili per continuare a competere. Speriamo di avere qualcosa in più dai giocatori che stanno recuperando la condizione e di mostrare la migliore versione di noi stessi.”