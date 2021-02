Eurolega, l'Olimpia sfida il Maccabi

Archiviata la Coppa Italia e il successo, l’Olimpia Milano deve ora concentrarsi sull’Eurolega, che insieme al campionato è uno degli obiettivi di stagione.

Domani, in casa, al Forum di Milano la squadra di Messina affronta il Maccabi Tel Aviv. Il tecnico, in conferenza stampa ha così presentato il match: “La squadra che affronteremo è molto migliore di quanto indichi la sua classifica. Il Maccabi ha perso numerose partite a causa di circostanze sfortunate. Sono una squadra molto ben organizzata da Coach Sfairopoulos, hanno profondità e molta fisicità. Ovviamente, è una partita molto importante per noi, una partita a cui arriviamo con il morale alto, ma questo non sarà sufficiente. Dovremo giocare con grande attenzione ai dettagli fin dall’inizio. Siamo naturalmente felici di riavere Vlado Micov disponibile, purtroppo non avremo ancora Jeff Brooks e Zach LeDay. Speriamo di riaverli con noi in una delle prossime settimane”.

OMNISPORT | 17-02-2021 14:42