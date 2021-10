Eurolega: Milano concede il bis a Vitoria, Baskonia battuto

Secondo successo in due partite della regular season di Eurolega dopo quello col CSKA Mosca per l’AX Armani Exchange Milano, che alla Fernando Buesa Arena ha battuto più nettamente di quanto dica il punteggio, 78-64, gli spagnoli del Baskonia. Per l’Olimpia 13 punti di Malcolm Delaney ma l’MVP è Shavon Shields, che tra l’altro è un ex dei baschi, con una doppia doppia di 12 punti e 10 rimbalzi, per i baschi 16 punti di Simone Fontecchio.

Primo quarto molto equilibrato, nel quale le due squadre hanno un massimo vantaggio di 3 lunghezze, poi nel secondo i ragazzi di Ettore Messina sul 26-26 operano un allungo di 10-0 che si rivelerà decisivo e chiudono la prima metà gara sul +8. Nel terzo quarto i milanesi arrivano più volte sul +14, che poi sarà anche il vantaggio finale, ma nell’ultimo periodo, completamente senza storia, si portano anche sul +16.

Questi gli altri risultati di giornata: Unics Kazan-Monaco 80-88 dopo un overtime, Anadolu Efes-CSKA Mosca 96-100, Alba Berlino-Asvel Villeurbanne 67-71, Olympiakos Pireo-Real Madrid 74-68. Milano è a punteggio insieme a Olympiakos, Barcellona, Villeurbanne e Zenit San Pietroburgo.

OMNISPORT | 08-10-2021 23:07