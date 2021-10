Eurolega, solo il Barcellona tiene il passo di Milano

16-10-2021 11:25

Dopo quattro turni, sono solo due le squadre a punteggio pieno in testa alla classifica d’Eurolega.

Come l’Olimpia Milano infatti, anche il Barcellona di Jasikevicius vicecampione in carica è riuscito nell’impresa di sommare quattro vittorie in questa prima fase del torneo, l’ultima ottenuta ieri sera in trasferta sul campo del Monaco sconfitto all’overtime per 85-81.

Dietro alle due capoliste, continuano a far bene CSKA Mosca, Real Madrid e Olympiacos che, grazie ai successi conseguiti ieri rispettivamente contro Stella Rossa, Panathinaikos e Zalgiris, inseguono con un record di 3-1, lo stesso di Zenit e Asvel.

Questi i risultati del venerdì d’Eurolega e la classifica dopo quattro turni.

CSKA-Stella Rossa 78-76

Monaco-Barcellona 81-85OT

Olympiacos-Zalgiris 83-68

Milano-¬Efes 75-71

Real Madrid-Panathinaikos 88-65.

CLASSIFICA

1. FC Barcellona 4-0

2. AX Armani Exchange Milano 4-0

3. LDLC Asvel Villeurbanne 3-1

4. Zenit San Pietroburgo 3-1

5. Olympiacos Pireo 3-1

6. CSKA Mosca 3-1

7. Real Madrid 3-1

8. Stella Rossa mts Belgrado 2-2

9. AS Monaco 2-2

10. Fenerbahçe Beko Istanbul 2-2

11. Maccabi Playtika Tel Aviv 2-2

12. Baskonia Vitoria-Gasteiz 2-2

13. Panathinaikos OPAP Atene 1-3

14. Alba Berlino 1-3

15. Unics Kazan 1-3

16. Anadolu Efes Istanbul 0-4

17. Zalgiris Kaunas 0-4

18. FC Bayern Monaco 0-4

