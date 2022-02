Eurolega: Trinchieri è il sogno del Maccabi Tel Aviv

17-02-2022 13:44

E’ saltata un’altra panchina in Eurolega. Questa volta è il Maccabi Tel Aviv ad aver esonerato il proprio allenatore, Giannīs Sfairopoulos.

La dirigenza israeliana sta adesso valutando diverse soluzioni per il prossimo futuro, ma anche per la stagione che verrà, con un nome in cima alla lista. Una soluzione potrebbe essere quella di prendere Oded Kattash, ma c’è ancora qualche problematica legata alla durata del contratto. L’israeliano vorrebbe infatti fissare la scadenza a giugno 2023, ma la società non è d’accordo, volendo assegnare al vincitore dell’ultimo campionato greco un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione.

Un’altra idea molto più allettante è quella di proporre la panchina ad Andrea Trinchieri, attualmente coach del Bayern Monaco. Per ora il nome del coach italiano potrebbe essere solo una suggestione, ma la dirigenza del Maccabi farà di tutto per cercare di portarlo alla sua corte.

OMNISPORT