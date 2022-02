Europa League 2021-2022, Lazio-Porto: le probabili formazioni

24-02-2022 10:52

Archiviata la due giorni di Champions, oggi è il giorno dell’Europa League. All’olimpico alle ore 18.45 la Lazio di mister Sarri ospiterà il Porto dell’ex Conceição.

Tra le fila dei biancocelesti le buone notizie riguardano soprattutto il probabile ritorno in campo sia di Acerbi che di Immobile, entrambi però chiaramente non al 100% della propria condizione. Sarri vuole mandarli tutti e due in campo, completando la formazione con i migliori a disposizione, orfano di Pedro che dovrebbe essere out quasi sicuramente.

Pochissimi dubbi invece per il Porto, dove l’unico ballottaggio riguarda Grujic e Vitinha, con il primo attualmente in vantaggio. Per il resto il grande ex dovrebbe fare ben poco turnover e, a conti fatti, confermare la stessa squadra che ha giocato in campionato nella vittoriosa trasferta contro il Moreirense.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3) : Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

PORTO (4-4-2) : Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sérgio Conceição

