Europa League 2021-2022, Napoli-Leicester: le probabili formazioni

Partita da dentro o fuori per il Napoli che questa sera al Diego Armando Maradona ospita il Leicester nell’ultima gara dei gironi di Europa League.

Entrambe le formazioni si affacciano all’impegno di quest’oggi con diversi problemi di formazione.

Il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly, Osimhen e Anguissa e quasi sicuramente anche di Insigne, Fabian Ruiz e Lobotka. Diverse assenze e anche pesanti per Luciano Spalletti che di fatto sarà costretto a mettere in campo la stessa formazione vista con l’Atalanta, con appena qualche modifica in attacco.

Anche il Leicester non se la passa benissimo: le Foxes si presentano al Maradona orfani di Iheanacho, Ayoze Perez, Lookman, Vestergaard, Amartey, Benkovic e Daley-Campbell. Fortunatamente per Rodgers ci sarà Yuri Tielemans in mediana al fianco di Ndidi e Soumarè. In difesa, dinanzi a Schmeichel, spazio per Castagne, Evans, Soyuncu e Thomas.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mario Rui; Zielinski, Demme; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All.: Spalletti

LEICESTER (4-3-3) : Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans, Soumaré; Maddison, Vardy, Barnes. All. Rodgers

