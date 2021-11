Europa League 2021-22, Marsiglia-Lazio: formazioni ufficiali

04-11-2021 20:15

Sarà una partita praticamente decisiva quella tra Marsiglia e Lazio, valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi di Europa League: chi vince al Velodrome si porta a casa una buona fetta di qualificazione alla fase successiva del torneo.

Lo 0-0 dell’Olimpico ha offerto senza dubbio un vantaggio al Galatasaray, che con la vittoria contro la Lokomotiv Mosca ha staccato sia i biancocelesti che i francesi rispettivamente di 3 e 4 punti.

In caso di vittoria, gli uomini di Maurizio Sarri si porterebbero a +4 da quelli di Jorge Sampaoli, presentandosi in Russia a fine novembre con un match ball importantissimo e indipendente dai risultati degli altri campi: prima, però, 90 minuti di fuoco al Velodrome.

L’allenatore argentino si affiderà alle certezze e al 4-4-1-1 (che in sviluppo assume forme sempre nuove) con Pau Lopez tra i pali, Rongier, Saliba, Caleta-Car e Peres in difesa. A centrocampo l’ex Roma Under, con Guendouzi, Kamara e Lirola alle spalle di Payet, che svarierà per la trequarti dando supporto, come sempre, a Milik.

In porta per la Lazio come nelle scorse gare di Europa League andrà Strakosha, con Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Lazzari in difesa. Lucas Leiva a centrocampo con Basic, che prende il posto di Milinkovic-Savic. Luis Alberto titolare, in avanti recupera Immobile: sulle ali Pedro e Felipe Anderson.

MARSIGLIA-LAZIO, FORMAZIONI UFFICIALI

MARSIGLIA (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Guendouzi, Kamara, Under; Payet; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

OMNISPORT