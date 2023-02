Dopo l'1-1 dell'andata a Torino, con tante polemiche arbitrali, i bianconeri cercano la qualificazione sul difficile campo dei francesi. Assente Chies

Oggi la Juventus cerca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In programma la gara di ritorno dei play-off. Si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium. La sfida Nantes-Juventus è in programma oggi alle 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Il match sarà arbitrato dallo spagnolo José Maria Sanchez Martinez.

La partita stavolta non si può vedere in chiaro in diretta.

Europa League: Nantes-Juventus, come una finale per Allegri

Max Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: “Sarà come una finale secca con il Nantes”. La conferma che, in casa bianconera, ci tengono particolarmente a proseguire il proprio cammino in Europa League, anzi, se possibile, a vincere la competizione (mai nessuna squadra italiana l’ha vinta da quando porta questo nome).

Attenzione alle trasferte in terra francese per la Juventus. La Vecchia Signora ha perso le ultime due trasferte europee contro avversarie francesi (Lione nel 2020 e PSG nel 2022). E’ già la striscia di sconfitte esterne più lunga contro squadre francesi.

Europa League, il ricordo va alla Champions League 1996

Il Nantes riporta alla mente dei tifosi bianconeri dolci ricordi. Le due compagini si sono affrontate già una volta prima di questa doppia sfida: nel 1995/96, quando la squadra italiana passò il turno con un punteggio complessivo di 4-3, nella semifinale di Champions League, prima di battere l’Ajax in finale.

Tuttavia, va detto che la Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite in Europa (2N, 6P), subendo in media due gol a partita. Inoltre, ha perso tutte le ultime tre trasferte in competizioni europee.

Europa League, i punti di forza di Nantes e Juventus

La gara d’andata ha confermato le caratteristiche delle due squadre. Il Nantes non pensa tanto al possesso palla ma è micidiale in contropiede, come successo nell’occasione del gol di Ludovic Blas a Torino.

La Juventus non avrà Federico Chiesa e, quindi, niente tridente delle meraviglie ma con Angel Di Maria tutto può accadere. Il controllo del gioco è un obiettivo per i bianconeri che dovranno stare molto attenti alle ripartenzi francesi. Un dato statistico incoraggia la Vecchia Signora: il Nantes ha subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee.

Europa League: Nantes-Juventus, le probabili formazioni

In casa francese, Antoine Kombouaré sogna l’impresa. Il tecnico dei canarini dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con, in attacco, il duo Blas-Mohamed. Da ricordare che Ludovic Blas è colui che ha segnato il gol del definitivo 1-1 all’Allianz Stadium.

Oltre a Paul Pogba (potrebbe tornare nel Derby), Massimiliano Allegri deve rinunciare a Federico Chiesa che è rimasto a Torino. Un dubbio in attacco con Moise Kean in grande spolvero e voglioso di giocare ma, alla fine, dovrebbe essere Dusan Vlahovic a scendere in campo dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni per il match di oggi:

Nantes (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed. All. Kombouaré.

(3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed. All. Kombouaré. Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

L’arbitro di Nantes-Juventus, lo spagnolo Sanchez

Per la gara di ritorno Nantes-Juventus, valida per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, è stato scelto l’arbitro spagnolo José Maria Sanchez Martinez. Al suo fianco i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto mentre Pablo González Fuertes sarà il quarto uomo. Al VAR Juan Martínez Munuera assistito da Ignacio Iglesias Villanueva.

Dopo le tante polemiche legate alla direzione arbitrale nella gara d’andata, toccherà al 39enne arbitro spagnolo evitare caos in campo. José Maria Sanchez Martinez non ha mai diretto la Juventus nel corso della sua carriera.

Dove vedere in tv e streaming Nantes-Juventus

La partita di ritorno dei play-off di Europa League tra Nantes e Juventus si gioca alle 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Il match sarà trasmesso in tv da DAZN, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.