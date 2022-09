Europa League: Alla Roma bastano Pellegrini, Belotti e Dybala. 3-0 allo HJK

15-09-2022 23:28

Dopo la sconfitta col Ludogorets, i giallorossi ripartono nel migliore dei modi, l’espulsione di Tenho al 15′ agevola il compito di Mourinho. Ma la Roma nel primo tempo spreca molto ed ai 45′ è sullo 0-0. Nella ripresa cambia tutto. Entra Dybala, alla Joya basta un pallone per sbloccare il risultato: Spinazzola arriva sul fondo, la palla arriva all’argentino che col sinistro non perdona neanche da fuori area. Nicolò Zaniolo è decisamente tra i migliori, cerca con ostinazione il gol ma chiude con due assist sul tabellino. Al 49′ gol di Pellegrini, mentre al 68′ Andrea Belotti sigla il primo gol giallorosso. Nel finale in campo anche Tammy Abraham. Primi tre punti fondamentali in Europa League prima della prossima sfida contro il Betis Siviglia prevista per il prossimo 6 ottobre

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez (1’ st Smalling), Vina (1’ st Dybala); Karsdorp, Cristante (19’ st Camara), Matic, Spinazzola; Zaniolo (31’ st Abraham), Pellegrini (24’ st Bove); Belotti.

In panchina: Boer, Svilar, Shomurodov, Celik, Volpato, Tripi, Faticanti.

Allenatore: Mourinho.

HJK HELSINKI (3-5-2): Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen (1’ st Arajuuri) Soiri (21’ st Olusanya), Lingman (24’ st Boujellab), Vaananen, Hetemaj (1’ st Halme), Browne; Abubakari, Hostikka (23’ pt Peltola).

In panchina: Tannander, Niemela, Toivio, Terho, Murilo, Tanaka, Yli-Kokko.

Allenatore: Koskela

ARBITRO: Petrescu (ROU)

RETI: 2’ st Dybala, 4’ st Pellegrini, 23’ st Belotti.

NOTE: Al 14’ pt espulso Tenho per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Ibanez, Cristante, Hetemaj, Halme. Angoli: 7-1. Recupero: 3′ pt; 3′ st.