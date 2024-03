Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Slavia Praga-Milan e M. Haifa-Fiorentina

Tutte le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League: in campo anche Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina

Ultimo aggiornamento 14-03-2024 08:55

Dopo la Champions League spazio alle gare di ritorno degli ottavi delle altre competizioni europee. Si parte alle 18:45 con l’Europa League, dove il Milan di Pioli sarà ospite all’Eden Arena per il match contro lo Slavia Praga. Alle 21 sarà il momento di Atalanta-Sporting e Brigthon-Roma. Impegno alle 18:45 per la Fiorentina in Conference League, impegnata tra le mura dell’Artemio Franchi con il Maccabi Haifa.

Europa League: le partite di oggi 14 marzo

Alle 18:45, il Milan affronterà lo Slavia Praga. I rossoneri, reduci dalla vittoria in campionato contro l’Empoli, si rituffano nell’Europa League a caccia del pass per i quarti: la formazione del tecnico Pioli riparte dal 4-2 maturato all’andata sul campo di San Siro.

Alle 21, invece, sarà il momento di Atalanta-Sporting. Gli uomini di Gasperini, nelle ultime quattro gare di Serie A, hanno conquistato solo due punti, frutto dei pareggi contro Milan e Juventus. L’1-1 dell’andata, determinato del botta e risposta tra Paulinho e Scamacca, tiene aperto ogni scenario per la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Alle 21 sarà il turno anche della Roma di De Rossi contro il Brighton di De Zerbi. I giallorossi, reduci dal 2-2 in campionato contro la Fiorentina, vorranno difendere con le unghie e con i denti il 4-0 dell’Olimpico, determinato dalle reti di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante.

18:45 Rangers-Benfica Europa League Dazn, Sky Sport 18:45 SLAVIA PRAGA-MILAN Europa League Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno 18:45 Villareal-Marsiglia Europa League Dazn 18:45 West Ham-Friburgo Europa League Dazn 21:00 ATALANTA-SPORTING Europa League Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 4K 21:00 BRIGHTON-ROMA Europa League Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, TV8 21:00 Leverkusen-Qarabag Europa League Dazn 21:00 Liverpool-Sparta Praga Europa League Dazn

Conference League: le partite di oggi 14 marzo

Tutto pronto anche per Fiorentina-Maccabi Haifa, con fischio d’inizio alle 18:45 all’Artemio Franchi. Per la formazione allenata da Italiano è il momento di lasciarsi alle spalle il pareggio beffardo in campionato contro la Roma e di rituffarsi in Conference League. La Viola va a caccia del pass per i quarti di finale, forte del 4-3 maturato all’andata e deciso al 95′ dalla rete di Barak.

18:45 Fenerbahce-Royale Union SG Conference League Sky 18:45 FIORENTINA-MACCABI HAIFA Conference League Dazn, Sky 18:45 PAOK-Din. Zagabria Conference League Sky 18:45 Plzen-Servette Conference League Sky 21:00 Aston Villa-Ajax Conference League Dazn, Sky 21:00 Club Brugge-Molde Conference League Sky 21:00 Lilla-Sturm Graz Conference League Sky 21:00 M. Tel Aviv-Olympiakos Conference League Sky

