Conference League: David trascina il Lille, l’Ajax bloccato dall’Aston Villa, Zahavi fa sognare il Maccabi

Pioggia di gol nell'andata degli ottavi di finale: solo due pari a reti inviolate e tante possibili qualificazioni ai quarti di finale già indirizzate

08-03-2024 10:09

Scorpacciata di gol nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Non solo il colpo a Budapest della Fiorentina, che ha battuto il Maccabi Haifa con un gol al 95′ di Barak: lo spettacolo e il divertimento non sono mancati anche su tutti gli altri campi con due sole partita, quella tra Ajax e Aston Villa e tra Servette e Viktoria Plzen finite a reti inviolate.

Pesante il 4-1 contro del Maccabi Teal Aviv contro l’Olympiacos, il successo per 3-0 Lilla a Graz e il successo rotondo (3-0) del Fenerbahce sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Il Molde ha battuto 2-1 il Bruges grazie a un gol in pieno recupero mentre la Dinamo Zagabria ha rifilato un prezioso 2-0 al Paok.

L’ex Palermo Zahavi trascina il Maccabi Tel Aviv

Poker del Maccabi in casa dell’Olympiacos nel segno del sempreverde Zahavi. L’ex Palermo ha portato in vantaggio i suoi al 4’ e al 9’ Shahar ha raddoppiato. Un colpo di testa di El Kaabi, al 13’, ha accorciato le distanze ma alla mezz’ora ancora capitan Zahavi è andato a bersaglio. Nel secondo tempo Peretz ha assestato il colpo del ko con una inzuccata risolutiva.

Oggetto del desiderio sul mercato, David è stato determinante ancora una volta per il Lille: salgono a 18 le sue reti stagionali. L’attaccante canadese ha portato in vantaggio i francesi al 28’ e ha raddoppiato al 51’ dopo una traversa di Haraldsson. Al 71’ un tiro-cross di Zhegrova si è infilato sotto l’incrocio.

Bene i norvegesi avanti 1-0 all’intervallo contro il Bruges grazie a Stevenik al 43′. Finale palpitante: pari ospite con De Cuyper su rigore all’85, ma nel recupero ci ha pensato Gulbrandsen, ha confermarsi implacabile in Coppa.

Zaniolo e l’Aston Villa indenni ad Amsterdam contro l’Ajax

Equilibrato il match di cartello tra Ajax e Aston Villa. Gli inglesi di Zaniolo, subentrato al 74′, sono rimasti in dieci nelle battute finali per l’espulsione di Konsa. La parità numerica è stata presto ristabilita con il rosso per Gooijer. Tutto riamndato al match di ritorno

L’ex Trapani, Bologna e Catania, Petkovic ha realizzato il settimo gol in sei partite con la Dinamo Zagabria: un gol per tempo contro il Paok. I croati hanno così ipotecato il passaggio ai quarti di finale.

Dzeko non segna ma è decisivo: assist nel 3-0 Feberbahce

Nel Feberbahce se non segna Dzeko lo fa Batshuayi: sul campo del Royale Union Saint-Gilloiese ha sbloccato la gara al 20’ sugli sviluppi du una punizione respinta di Under. Dzeko, subentrato, ha firmato l’assist per il raddoppio a Oosterwolde (84′) e al 94’ Tadic ha messo in ghiaccio il successo trasformando un rigore al 94′.