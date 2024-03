Europa League, Brighton-Roma: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Tutto fatto dopo il 4-0 dell'andata? Daniele De Rossi prova a motivare i suoi ma intanto fa turnover mentre i Gabbiani cercano l'impresa disperata

13-03-2024 11:44

L’andata lascia ben sperare ma guai a dare tutto per scontato. La Roma fa visita al Brighton nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024 dopo il 4-0 della settimana scorsa. Teatro dell’evento sarà l’AMEX Arena con appuntamento fissato per domani sera alle ore 21. Di seguito, le probabili scelte degli allenatori e il palinsesto tv e streaming della sfida.

Brighton-Roma, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Brighton e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma domani, giovedì 14 marzo, con calcio d’inizio alle 21. La sfida sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno, ma anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Partita Europa League 2023/24: Brighton-Roma

Brighton-Roma Data e orario: giovedì 14 marzo ore 21

giovedì 14 marzo ore 21 Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno (canale 201)

TV8, Sky Sport Uno (canale 201) Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La probabile formazione della Roma

Da José Mourinho a Daniele De Rossi la Roma sembra addirittura aver svoltato. Con la nuova guida tecnica sono arrivate 7 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta maturata in Serie A all’Olimpico contro l’Inter. Insomma, il trend per i giallorossi è decisamente positivo. In Europa i capitolini hanno superato il girone con il secondo posto ed eliminato ai sedicesimi il Feyenoord.

Il risultato dell’andata peserà nelle scelte di formazione. Ci sarà un po’ di turnover, in considerazione dei tanti impegni dell’intensa stagione giallorossa. Un solo ballottaggio in difesa: quello tra N’Dicka e Llorente per completare un reparto che annovererà Celik, Mancini e Spinazzola con Svilar tra i pali. A centrocampo c’è Bove per Cristante con Paredes e Pellegrini confermati. In attacco rifiata Dybala, con Baldanzi pronto a rilevarlo dal primo minuto. Lukaku ed El Shaarawy (leggermente favorito su Zalewski) il resto del tridente.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

La probabile formazione del Brighton

Il Brighton ha vinto il proprio girone di Europa League collezionando 13 punti e mettendo alle spalle formazioni come Marsiglia, Ajax e AEK. In questo modo i Seagulls si sono evitati il supplemento di fatica dei sedicesimi finendo direttamente agli ottavi. Dopo aver fatto flop all’andata i biancoblu proveranno il disperato tentativo di rimonta ben sapendo che le chance sono minime.

Roberto De Zerbi va avanti con il consueto 4-2-3-1 che rappresenta un marchio di fabbrica dell’ambizioso tecnico italiano. A difendere la porta dei Seagulls c’è Verbruggen protetto da linea difensiva a 4 formata da Lamptey, Dunk, Van Hecke e Estupinan. La mediana è formata da Gilmour e Gross. La punta centrale come all’andata sarà Welbeck con Buonanotte, Fati e Adingra a supporto.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

Brighton-Roma: la squadra arbitrale

Ad arbitrare la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League tra Brighton e Roma, sarà il tedesco Felix Zwayer. Ad assisterlo Stefan Lupp e Marco Achmüller, il quarto uomo sarà Daniel Schlager. Al Var Bastian Dankert, con Avar Sascha Stegemann. Per Zwayer è la prima volta nella quale si trova a dirigere il Brighton. Un solo precedente, invece, con la Roma nel 2017 con una sconfitta per 1-0 che fu indolore per i giallorossi dato il 4-0 dell’andata. Il torneo era sempre lo stesso.

