Europa League, i tifosi del Napoli applaudono la reazione a Leicester

La prima notte d’Europa League del Napoli ha il sapore della mezza impresa. Gli azzurri giocano una partita maiuscola in casa del Leicester, costruiscono diverse palle gol nitide ma le sprecano tutte, dominano a tratti ma rischiano addirittura di perderla, poi però si rimettono in carreggiata grazie a due provvidenziali zampate di Victor Osimhen. In Inghilterra termina 2-2, un risultato che probabilmente va addirittura stretto ai partenopei, festeggiati sui social dai tifosi dopo una prestazione molto convincente sfoderata in casa di una delle squadre top della competizione.

Napoli spreca, poi si salva a Leicester

Personalità, propensione offensiva e tanto carattere: sono le doti messe in mostra dal Napoli nella trasferta più difficile del girone d’Europa League. Colpiti a freddo dal gol di Perez (9’), gli azzurri hanno reagito alla grande mettendo sotto il Leicester per tutto il primo tempo, sprecando diverse palle gol con Malcuit, Insigne, Osimhen e Lozano. Nella ripresa il raddoppio inglese di Barnes sembrava aver chiuso il match, poi però è salito in cattedra Victor Osimhen che con una doppietta provvidenziale ha rimesso in carreggiata gli azzurri e fatto esplodere la gioia dei tifosi partenopei sul web.

Napoli, quanti applausi sui social

Il Napoli visto all’opera in Inghilterra, infatti, ha riscosso molti consensi sui social. Un tifoso scrive: “Bravi ragazzi ad aver ripreso una partita andata”. E ancora: “Pareggio insperato ma buonissimo per come si era messa. Grande reazione”. Molti sono i commenti di tifosi gasatissimi dalla rimonta: “Dominio assoluto, pari strettissimo. Risultato bugiardo. Ma possiamo finire primi! Ce lo meriteremmo”. “Va bene così, per come si era messa è un miracolo. Per come abbiamo giocato invece è un peccato. Meritavamo di vincerla”.

I tifosi azzurri incoronano Osimhen

Naturalmente piovono applausi per Victor Osimhen, l’eroe di Leicester: “Meritatissimo, grande partita di Osihmen, alla faccia di chi lo criticava”, oppure: “Victor sbaglia gol incredibili ma poi ne fa di altrettanto incredibili” e infine: “Finalmente sta ripagando i 70 milioni che abbiamo speso per comprarlo. Ha talento e fisico, può diventare un campione”.

SPORTEVAI | 16-09-2021 23:26