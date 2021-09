Europa League: un super Osimhen salva il Napoli a Leicester

Il Napoli ha pareggiato per 2-2 a Leicester al debutto nella fase a gironi di Europa League, al termine di una partita spettacolare: la squadra di Spalletti, sotto 2-0, ha rimontato grazie al suo bomber Osimhen, a segno con una doppietta, e si è salvata al King Power Stadium.

LA PARTITA

Primo tempo vibrante, parte decisamente meglio il Leicester che assedia l’area del Napoli in avvio: dopo una grande parata di Ospina sulla conclusione di Barnes, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio al 9′ con Ayoze Perez, servito in area da un cross da sinistra di Barnes.

Dopo i primi minuti di sbandamento, il Napoli comincia a carburare e prende campo, mantenendo l’iniziativa. La prima vera occasione della squadra di Spalletti arriva però solo al 37′: Zielinski innescato da Osimhen colpisce a botta sicura, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore. Il finale è tutto di marca partenopea con Insigne, Osimhen e Lozano che sfiorano la rete del pareggio: sul messicano è decisivo Schmeichel con un grande riflesso.

Nella ripresa botta e risposta in 4 minuti: al 65′ Barnes raddoppia in contropiede, su assist di Iheanacho. Al 69′ il Napoli dimezza le distanze con Osimhen, che dopo una spettacolare azione Insigne-Elmas-Fabian Ruiz batte Schmeichel con uno splendido pallonetto.

Spalletti inserisce Ounas, Elmas e Politano: il Napoli va in forcing, e dopo un’occasione di Elmas all’80’ pareggia all’87’ grazie ad Osimhen. Il nigeriano incorna il traversone di Politano e realizza il 2-2.

Nel finale il Leicester inserisce il bomber Vardy, rimasto a sorpresa in panchina, ma il risultato non cambia più (anzi i Foxes restano in 10 per l’espulsione di Ndidi). Finisce in parità, il Napoli ottiene un bel punto in Inghilterra.

OMNISPORT | 16-09-2021 22:58