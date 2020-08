Europa League: Inter-Shakhtar, le probabili formazioni

Inter e Shakhtar Donetsk si giocano la finale di Europa League questa sera a Dusseldord: per i nerazzurri sarebbe la prima a 10 anni dal Triplete di Mourinho. Antonio Conte si affida in attacco al duo collaudato Lautaro Martinez-Lukaku, sulle fasce ci sono D’Ambrosio e Young, in mediana Barella, Brozovic e Gagliardini. In difesa Godin, De Vrij e Bastoni.

Shakhtar con il 4-2-3-1, sulla linea dei trequartisti ci sono Marlos, Alan Patrick e Taison, Junior Moraes unica punta.

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

SHAKHTAR: Pyatov; Dodo, Krystov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes

OMNISPORT | 17-08-2020 08:47