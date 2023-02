Per l’allenatore dei francesi Kombouaré la formazione di Allegri si renderebbe ridicola se non riuscisse a passare il turno: sui social monta la rabbia dei tifosi

22-02-2023 17:42

Lingua lunga e cervello fino per il tecnico del Nantes Antoine Kombouaré, che nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League con la Juventus mette pressione ai bianconeri utilizzando parole dure contro gli avversari: “Se la Juventus non dovesse passare sarebbe ridicola”. Dichiarazioni che hanno scatenato le proteste dei tifosi juventini sul web.

Europa League, Nantes pronto per la Juventus

Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes, sa che la sua squadra parte sfavorita nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri nel match di ritorno dei playoff di Europa League, in programma domani in casa dei francesi. Il Nantes è uscito indenne dall’Allianz Stadium (1-1), ma la Juve ha ovviamente i pronostici dalla propria parte: in conferenza stampa Kombouaré ha provato ad approfittare di questa situazione mettendo pressione sui bianconeri con dichiarazioni a dir poco esplicite.

Europa League, la provocazione del tecnico del Nantes

“Sarà una grande partita, ma sarà importante soprattutto per la Juve, non per noi – ha dichiarato Kombouaré ai giornalisti -. Se perdesse contro di noi la Juventus sarebbe ridicola”. Ridicola: una parola che non sembra scelta a caso dal tecnico del Nantes, 13esimo in Ligue 1 e chiamato ad affrontare la squadra con il monte ingaggi più alto della serie A. “Siamo preparati per questa partita”, ha dichiarato Kombouaré, aggiungendo poi che il suo Nantes ha “2 possibilità su 10 di passare”.

Juventus, la rabbia dei tifosi per le parole di Kombouaré

Tanta rabbia tra i tifosi della Juventus per le dichiarazioni di Kombouaré. “Ormai della Juventus parla chiunque…”, scrive con rammarico Umberto su Twitter. “Ma cosa vogliono dire queste dichiarazioni? È sport, non è offendersi ed infamarsi”, commenta scandalizzata Paola. “Sembra consapevole del livello disastroso della sua squadra”, il commento di Nicolas.

Molti tifosi della Juventus, però, danno ragione al tecnico del Nantes. “Come dargli torto?”, domanda lo juventino Max. “Ha più rispetto della Juventus l’allenatore del Nantes che tanti tesserati della Juventus stessa in tante occasioni, Allegri compreso”, aggiunge Scott. “Kombouaré stai tranquillo che sono due anni che ci rendiamo ridicoli ovunque”, scrive Marottismo. “Ha ragione, visti investimenti e monte ingaggi dovrebbe finire con 2-3 gol di scarto”, il commento di Massimo.