Lafont: "Juve favorita ma Nantes sereno. Su Vlahovic..."

Il portiere ex Fiorentina presenta il match di ritorno per i playoff d'accesso agli ottavi di finale di Europa League

22-02-2023 15:21

Alban Lafont presenta il match di ritorno contro la Juventus, valevole per i playoff d’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Il suo Nantes viene dall’1-1 della gara d’andata e dalla sconfitta per3-1 in Ligue 1 contro il Lens. Così l’ex Fiorentina in conferenza stampa”, alla vigilia del match in programma domani, giovedì 23 febbraio, alle 18.45 allo stadio della Beaujoir:

“La Juve resta la squadra favorita nel discorso qualificazione, sono abituati a questo tipo di partite: parliamo di una grande squadra, ma posso dire che, dal canto nostro, arriveranno sereni alla sfida nel nostro stadio, in cui dovremo gestire la gara e giocare bene. Dusan Vlahovic? Lo ricordo molto bene alla Fiorentina: era un ragazzino, all’epoca, ma si allenava duramente e già si notava tutto il suo valore”.