Europa League, la Lazio fermata in casa dal Marsiglia di Sampaoli

21-10-2021 20:57

La Lazio viene fermata in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, dal Marsiglia di Sampaoli nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti si presentano con la formazione quasi titolari a parte pochi cambi (come Zaccagni in avanti e Basic in mediana), ma non riescono ad andare oltre il pareggio.

E dire che le occasioni le avrebbe anche avute, come la traversa colpita da Ciro Immobile e il gol annullato dall’arbitro allo stesso Immobile per posizione di fuorigioco. I biancocelesti sono una squadra ancora in costruzione, e quest’oggi i meccanismi offensivi non hanno funzionato a dovere. Di buono c’è da registrare la tenuta difensiva, vero tallone d’achille di questa prima parte di stagione.

Ora la situazione nel girone si potrebbe complicare, con la partita in programma stasera tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca. In caso di successo russo, infatti, la Lokomotiv arriverebbe a 4 punti, gli stessi della Lazio, lasciando il solo Marsiglia ultimo con 3 punti. In caso di vittoria turca invece il Galatasaray allungherebbe ulteriormente in classifica a 7 punti, allontanando le speranze laziali di arrivare al primo posto.

OMNISPORT